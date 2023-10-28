Депутат поделился законными способами экономии на коммунальных услугах

«Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале.