Депутат поделился законными способами экономии на коммунальных услугах

Депутат Павлов поделился законными способами экономии на коммунальных услугах
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов поделился, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, стирка и мытье полов в вечернее время обойдутся жителям региона дешевле.
«Счетчики позволяют оплачивать электричество и воду по фактическому потреблению, а не по нормативу, плата по которому выше. При этом многотарифный счетчик поможет сэкономить еще и на запуске стиральной или посудомоечной машинок в вечернее время суток», — написал Павлов в своем telegram-канале.
Депутат также предложил способ, как экономить электроэнергию. Для этого надо заменить обычные лампы на светодиодные. Также он порекомендовал исключить пассивное потребление электроэнергии — уходя из дома, не стоит забывать выключать электроприборы из сети.
«Можно также подать заявление на выплату субсидий, если ваши траты на коммунальные услуги выше регионального норматива. В таком случае компенсация по квитанциям может составить до 100%», — отметил Павлов.