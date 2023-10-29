Экономисты оценили перспективы разблокировки активов россиян на Западе

Введенные санкции отрезали по оценкам экспертов почти треть россиян от возможности управлять и распоряжаться инвестициями на Западе. Об этом сообщает РИА новости.

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"Депозитарии западных стран заморозили акции россиян даже небольшой стоимости",— отметил член Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.

Дивиденды с них начисляются, но выплатить их не представляется возможным. Также инвесторы лишены доступа к продаже ценных бумаг.

"Эти активы стали неликвидными, их нельзя продать даже с большим дисконтом", — подтвердил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.