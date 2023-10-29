Экономисты оценили перспективы разблокировки активов россиян на Западе
Введенные санкции отрезали по оценкам экспертов почти треть россиян от возможности управлять и распоряжаться инвестициями на Западе. Об этом сообщает РИА новости.
"Депозитарии западных стран заморозили акции россиян даже небольшой стоимости",— отметил член Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.
Дивиденды с них начисляются, но выплатить их не представляется возможным. Также инвесторы лишены доступа к продаже ценных бумаг.
"Эти активы стали неликвидными, их нельзя продать даже с большим дисконтом", — подтвердил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.
Эксперты призывают вкладывать средства в российские компании и активы. Сбербанк предлагает ПИФы с доходностью до 80% и инвестиции в драгоценные металлы, подытожил Разуваев. В начале недели стало известно, как россияне изменили свои привычки в накоплении денег.