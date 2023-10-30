Максимальные выплаты по больничному в РФ увеличатся в 1,5 раза

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему «потолку». Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рублей», — сказал Соловьёв.

По его словам, это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления.

Ранее газета «Известия» отмечала, что в России вдвое увеличат размер выплат по больничному в 2025 году.