Экономист напомнил о льготах на оплату жилищных и коммунальных услуг

Россияне смогут меньше платить за жилищные и коммунальные услуги (ЖКХ), если узнают, какими льготами пользоваться, а тем, у кого их нет, поможет рациональное использование электро- и теплоэнергии. Об этом в эфире Общественной службы новостей рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

С 1 декабря 2022 года в России были проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, а с 1 января 2023 года — на жилищные, о чем писала «Парламентская газета». Ранее счета в платежках у россиян увеличивались летом, и в 2022 году 1 июля индексация тоже проводилась. Зато теперь, как отмечало Минэкономразвития, следующий пересмотр тарифной сетки произойдет только через полтора года — не раньше 1 июля 2024 года. Предельный рост тарифов ЖКХ по стране не превысит 9%.

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Беляев подчеркнул, что на льготы могут претендовать в том числе ветераны труда, а также военнослужащие.

«Они [военнослужащие] имеют льготы по налогу на недвижимость в сельской местности и точно так же льготы по оплате коммунальных услуг. Это все есть, надо просто узнать, кто какими льготами может пользоваться и непременно их применять», — сказал специалист.

По словам собеседника ОСН, граждане, не подпадающие под какую-либо льготную категорию, могут сэкономить, если будут отключать приборы от сети, пользоваться энергосберегающими лампочками, а перед отъездом на длительное время уведомлять управляющую компанию об отсутствии и просить отключить горячую воду. Ко всему прочему, Беляев считает верным для экономии отключить городской телефон и домофон, а в старых домах — отказаться от обслуживания радиоточки, оставшейся с советских времен.

«Это нехитрые приемы. Обогатить человека они не обогатят, но таким образом могут позволить ему снизить свои расходы и получить на эти сэкономленные деньги возможность приобрести какой-то, может, не очень значимый, но все же товар с какой-то потребительской ценностью или что-то сделать по квартире», — цитирует его издание.