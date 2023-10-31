Аналитики спрогнозировали удорожание тарифов на мобильную связь

Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может подняться вдвое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Значительный рост произойдет, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, уточнили собеседники. В настоящее время операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию. Однако потеря этого статуса может привести к десятикратному увеличению подобных расходов.

На этом фоне аналитики предрекли незначительное удорожание тарифов на мобильную связь. По мнению генерального директора компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, небольшой прирост стоимости будет обусловлен падением рентабельности операторов и необходимостью компенсировать растущие затраты.