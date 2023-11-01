Аналитик назвал способы получать 100 тыс. рублей пассивного дохода

Вложения денежных средств в аренду недвижимости, облигации, депозиты, дивидендные акции, а также инвестиции в бизнес помогут получать пассивный ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. Его слова приводит газета «Известия».

В то же время аналитик уточнил, что для этого необходимо иметь значительную стартовую финансовую базу. Например, для получения ежемесячного пассивного дохода в размере 100 тысяч рублей от сдачи в аренду недвижимости нужен капитал от 30 миллионов рублей. Эти денежные средства потребуются для покупки квартиры, загородного дома, офиса, склада, гаража или других объектов.

Другими способами получать подобную прибыль станут облигации (необходим капитал около 10 миллионов рублей), депозиты (нужно около 10 миллионов рублей), дивидендные акции (капитал около 10 миллионов рублей) и инвестиции в бизнес (капитал от 3,3 миллиона рублей), заключил эксперт.