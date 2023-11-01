Эксперт назвал причину переплат за электроэнергию

Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов рассказал, по какой причине некоторые виды бытовой техники потребляют на 10-20 процентов больше электроэнергии. В беседе с радио Sputnik он заявил, что это происходит в связи с образованием накипи.

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При этом, по словам специалиста, ситуацию можно предотвратить. Эксперт подчеркнул, что покрываются накипью нагревательные элементы в стиральных машинах, чайниках, утюгах и других бытовых приборах. Она, в свою очередь, играет роль «шубы», которая препятствует теплообмену, заявил собеседник.

По словам Малоземова, в таких условиях приборы работают в усиленном режиме для прокачки жара через теплоизолирующую оболочку из солей жесткости.

Он уточнил, что в данном случае речь идет о переплате до 20% за электричество.

Перегрузки влекут за собой быстрый износ техники, отметил специалист. Он рекомендует использовать фильтрованную или дистиллированную воду при эксплуатации ряда приборов. Эксперт также советует применять специальные порошки или жидкости для очистки нагревательных элементов — антинакипины.