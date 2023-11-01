Россияне пожаловались на навязывание положенных по ОМС услуг

Четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает газета «Ведомости».

Опрос проводился 17–18 октября, его участниками стали 1708 граждан. По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (56 процентов) оплачивал дополнительные медицинские услуги. Не пользовался платными услугами каждый третий респондент (35 процентов). Однако большинство (76 процентов) согласились, что введение платных услуг в рамках ОМС недопустимо.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов (ВСП) Яна Власова, навязывание платных услуг связано с формированием за счет них зарплат врачей. Как показал опрос ВСП за 2022 году, в 46 регионах из средней зарплаты медика в 32-37 тысяч рублей только 20 финансируется за счет ОМС, а прочая сумма складывается за счет доходов больницы.

С начала года в Минздраве получили 1097 жалоб на требование оплаты медицинской помощи по ОМС, а в прошлом году таких обращений было 1635. Мониторингом подобных сообщений занимается Федеральный фонд ОМС на основе данных территориальных фондов ОМС и собранных сведений страховых медорганизаций.