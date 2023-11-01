Депутаты хотят увеличить лимит «налогового» вклада в 5 раз

Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера банковских вкладов, проценты с которых облагаются НДФЛ, с 1 до 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова лидера партии Сергея Миронова.

По его словам, в 2021-2022 годах этот налог не взимался, однако с 2023 года планируется облагать НДФЛ вклады свыше 1 млн рублей.

«Но для многих это единственный доход», — пояснил политик.

Миронов уточнил, что законопроектом предлагается увеличить сумму, с которой берется НДФЛ по вкладам, с 1 млн до 5 млн рублей. Ранее граждане РФ были освобождены от НДФЛ на процентный доход по депозитам, превышающим 1 млн рублей. Такой режим действовал в отношении налогов на доходы по вкладам за 2021-2022 годы.