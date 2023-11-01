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Мосбиржа сообщила о росте интереса к денежным биржевым фондам

Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка, которые торгуются на Московской бирже, составили более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на торговую площадку.

Мосбиржа сообщила о росте интереса к денежным биржевым фондам
© globallookpress.com

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ, который стартовал летом этого года, стал основным фактором роста популярности биржевых фондов денежного рынка и трехкратного увеличения совокупной стоимости чистых активов таких фондов, указал управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи Сергей Титов.

Он назвал данный инструмент удобным и высоконадежным.

Также представитель площадки подчеркнул, что данный инструмент позволяет частным инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеет низкий порог входа на рынок.

С конца прошлого года число частных инвесторов, которые держат в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, увеличилось почти вдвое — до более чем 200 тысяч.

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