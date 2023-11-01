Мосбиржа сообщила о росте интереса к денежным биржевым фондам

Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка, которые торгуются на Московской бирже, составили более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на торговую площадку.

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ, который стартовал летом этого года, стал основным фактором роста популярности биржевых фондов денежного рынка и трехкратного увеличения совокупной стоимости чистых активов таких фондов, указал управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи Сергей Титов.

Он назвал данный инструмент удобным и высоконадежным.

Также представитель площадки подчеркнул, что данный инструмент позволяет частным инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеет низкий порог входа на рынок.