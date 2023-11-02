Правительство придумало, как заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщает "Коммерсант".

С 2024 года регионы будут вынуждены делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. По оценкам ФАС, на новые тарифы для граждан придется перейти почти всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов.

Минэнерго поддержало инициативу, так как она позволит контролировать рост перекрестного субсидирования. При этом аналитики считают, что мера не будет эффективной, поскольку регионы будут выполнять требование формально и не станут увеличивать тарифы для населения.

Сейчас тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности. Таким образом получается, что бизнес субсидирует население.

Ранее стало известно о том, что в России вырастет тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России также предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Данную инициативу, по информации СМИ, прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.