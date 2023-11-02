В Госдуме высказались о последствиях изменения тарифов на электроэнергию

«Что касается тарифов на электроэнергию, надо посмотреть, насколько есть резервы внутри самой системы. (...) Надо подумать об оптимизации в том числе к организации электроснабжения. У нас сейчас все разделено на три части: отдельно генерация, отдельно передача, отдельно сбыт — и везде свои тарифы и свой менеджмент, все это накручивается. Здесь есть пространство для оптимизации. Не стоит вешать все на регионы и заставлять их принимать непопулярные меры: у нас и так рост платежей за коммуналку достаточно ощутим», — добавила депутат.