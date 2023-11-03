Адвокат предупредил о появлении долгов по кредиткам без их активации

Есть риск, что долги возникнут по кредитной карте, которую клиент банка фактически не использует. С таким предупреждением в беседе с агентством «Прайм» выступил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, некоторые финансовые организации могут навязать кредитную карту при оформлении клиентом каких-либо банковских продуктов. Адвокат пояснил, что кредитка является материальным носителем, который привязан к определенному счету. В этой связи, как уточнил он, отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, если указанный счет является источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов.

Банки порой устанавливают разные периоды активации кредитной карты, в том числе в момент выдачи самой карты при подписании расписки о получении, указал специалист.

Долг по счету у клиента возникает, если по условиям договора плата за банковское обслуживание проводится именно с этого счета, отметил собеседник. Клиенты узнают о списании не сразу.

Также задолженность возникает, если с этого счета оплачивают дополнительные услуги, например, платное СМС-информирование, подписку на сервисы банка. Когда он пуст, обязательные платежи идут с кредитки. Кроме того, списывать денежные средства могут, если клиент ранее согласился погашать возникающие долги по другим счетам с того счета, к которому привязана кредитка, предупредил Данилов.