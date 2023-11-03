Австралийца удивила разница в цене пива и лимонада в России

Австралийского блогера поразило в супермаркете в Москве, что пиво можно купить дешевле безалкогольного лимонада. Об этом он рассказал в своем обзоре в YouTube-канале Travelling with Russell.

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По словам австралийца, он решил показать подписчикам открывшийся пять дней назад супермаркет в «очень неприметном» районе Москвы и продемонстрировать ассортимент типичного для столицы продуктового магазина.

В своем ролике блогер обратил внимание на то, что продукция многих западных брендов, которые объявляли об уходе с российского рынка, спокойно продается в магазине. Он также отметил, что на полках много фруктов, в том числе и экзотических. Особенного его удивили кокосы и несколько сортов яблок поздней осенью.

Также австралиец с удивлением отметил, что некоторые сорта пива в России стоят дешевле сладких газированных напитков.

«Самое забавное, что я нахожу, — иногда банка пива может стоить дешевле, чем банка безалкогольного напитка. Я никогда по-настоящему не мог понять, почему это так в России, думаю, возможно, что здесь разные налоги на ингредиенты», — заметил он.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).