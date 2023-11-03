Названо число неплательщиков кредитов в России

С января по сентябрь в ФССП находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков по кредитам, 2021 года – 14,1 млн, 2022 года – 17,3 млн. Приставы отмечают, ч то в этом году в производстве находится января по 21,1 млн исполнительных производств в отношении физлиц, что на 22% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия».

К концу текущего года общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей за год выросла на 200 млрд рублей, в прошлом году за аналогичный период 2022 года сумма увеличилась на 100 млрд рублей, до 2,6 трлн рублей.

Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. Трудности с принудительным погашением долгов связана с низкой платежеспособностью граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ.

В «Уральском банке реконструкции и развития» газете сообщили, что динамика просроченных долгов за последние 1,5 года остается стабильной, резких изменений нет, а рост числа должников обычно связан с кризисными ситуациями.