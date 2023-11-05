Стало известно, как россиян обманывают в магазинах

Любые акции и распродажи в магазинах ведут только к одному — увеличению прибыли у продавцов. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказали специалисты в области маркетинга и розничной торговли.

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, призывы к экономии - это лишь манипуляции, чтобы увеличить выручку магазинов.

"На практике каждое решение маркетологов в торговых сетях и обычных магазинах нацелено на увеличение прибыли. Поэтому все призывы к экономии — не более чем маркетинговый ход", — пояснила Бастрыкина.

В качестве примера она привела акции "купи 2 по цене 3", которые на самом деле невыгодны для покупателя. Это подтверждает и завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов:

"Такие приемы всегда направлены на то, чтобы клиент больше заплатил в конкретной покупке".

По его словам, отдельно товары стоили бы столько же, но при этом покупатель приобретает лишнее или ненужное и тратит больше. Другой распространенный прием — контрастные цены, когда рядом кладут товар с завышенной ценой, отметил Зобов.

Таким образом, эксперты призывают быть бдительными и не поддаваться на маркетинговые уловки, чтобы не тратить лишние деньги в магазинах.