В России резко вырос спрос на клининг

В сентябре и октябре 2023 года интерес россиян к клининговым услугам вырос на 80 процентов. Это почти в два раза больше, чем год назад, подсчитали аналитики «Авито Услуг». «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования компании.

© Unsplash

Специалисты отметили, что с каждым годом все больше россиян делегируют домашние дела и обращаются за помощью к частным клинерам. За последний год стало больше заказов генеральной уборки, дезинфекции и дезинсекции, мытья окон уборки после ремонта, чистки ковров и чистки мебели. Спрос на услуги регулярной уборки за год практически не изменился и остался стабильным.

Видео дня

Россияне все чаще делегируют домашние дела специалистам, причем спрос на услуги уборки растет не только в столице, но и по всей стране. Это подстегивает рынок к росту, - Александр Семочкин

«Сегодня найти подходящее по условиям и цене предложение становится проще благодаря онлайн-платформам, а выбрать специалиста помогут отзывы на работу мастера от его предыдущих клиентов. Мы рекомендуем отдавать предпочтение исполнителям, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов», — сказал руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» компании Александр Семочкин.

В сентябре-октябре текущего года количество запросов на генеральную уборку в целом по стране на сервисе выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди крупных городов России больше всего это стало востребовано в Улан-Удэ, Хабаровске, Красноярске и Новосибирске.

Интерес к услугам частных специалистов по чистке мягкой мебели увеличился на 77 процентов за последний год. Количество предложений выросло на 15 процентов. Также многие заказывают профессиональную чистку ковров. За год спрос на увеличился на 42 процента. При этом и предложений стало больше почти на 23 процента.

На рынок частных услуг по клинингу россияне идут также за дезинфекцией и дезинсекцией. Спрос на эти частные услуги вырос более чем в три раза, а вслед за спросом увеличилось и предложение — плюс 90 процентов за год.