В ЦБ России заявили о готовности выстроить систему расчётов цифровым рублём с ОАЭ

ЦБ России вместе с регулятором ОАЭ готов через год выстроить систему быстрых платежей и расчётов цифровым рублём для граждан и бизнеса, заявила первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Систему быстрых платежей мы отработаем и CBDC (цифровая валюта Центробанков), потому что коллеги уже готовы с цифровым рублём, и мы готовы», — цитирует её ТАСС.

По словам Скоробогатовой, если удастся решить вопрос с идентификацией клиентов, через год можно будет выстроить систему расчётов между странами.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.