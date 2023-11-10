Bloomberg: в России появилась новая бизнес-элита

В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая извлекла выгоду из ухода иностранных компаний из страны на фоне украинского кризиса. Об этом рассказало Bloomberg.

Как отмечает агентство, новая волна предпринимателей, воспользовалась шансом и скупила активы западных компаний по сниженным ценам. По оценке Bloomberg, иностранный бизнес продал российские активы на сумму более чем 21 миллиард долларов.

Многие бизнесмены, купившие эти активы, не входят в число богатейших россиян и за пределами страны о них мало кто знает, отмечает агентство.

Bloomberg подчеркнуло, что первые российские бизнесмены сделали свои состояния благодаря распаду СССР, но новые игроки занимаются бизнесом десятилетия и делают это на собственных предприятиях. Против них не были введены санкции в отличие от большинства представителей «старой гвардии».

В консалтинговой компании Nikoliers ранее подсчитали, что за 2022 год бизнес в России полностью свернули 23 иностранных компании, еще 27 приостановили работу. По данным Nikoliers, 22 иностранных компании, владеющие 31 брендом, продали свой российский бизнес холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.