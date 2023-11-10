Криптобиржа Binance прекратит поддержку депозитов в рублях

Криптобиржа Binance в рамках ухода из России и продажи своего бизнеса компании CommEX с 15 ноября 2023 года прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года, отмечает Binance в своем сообщении для клиентов.

Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии. Для этого клиенты должны зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance. Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance, конвертировать российские рубли в криптовалюту или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

Binance заявила о выходе из России в сентябре 2023 года. Биржа заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX. Согласно информации на сайте CommEX, биржа была создана за день до публикации информации о закрытии сделки, 26 сентября 2023 года. Сама CommEX представляет себя в качестве «быстрорастущей криптовалютной биржей», которую поддерживают «ведущие венчурные криптоинвесторы».

Binance полностью прекращает свою работу в стране, в этой сделке у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи бизнеса и возможности обратного выкупа долей в нем.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявлял директор по соблюдению нормативных требований компании Ной Перлман.