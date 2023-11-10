Экономист предрек серьезное повышение цен на брендовую одежду

«Понятно, почему они бастуют. Доля их зарплаты в цене очень маленькая, по большому счету эту грабеж. Возможен временный перебой с поставками и цены подскочат, в том числе и в России, это глобальный рынок. Мы не знаем, сколько продлится забастовка, какие запасы на складах, но на 25-50% легко. Надеюсь, немного укрепится рубль, что сгладит ситуацию. Но все равно ситуация не самая приятная», — отметил Разуваев.