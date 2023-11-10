Эксперт оценил идею дополнительно проверять крупные банковские переводы пенсионеров
Юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу по профилактике мошенничества с банковскими счетами российских пенсионеров.
Ранее член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров призвал начать проводить дополнительные проверки крупных финансовых операций со счетов пенсионеров на предмет манипуляции со стороны третьих лиц. Соответствующее предложение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщал RT со ссылкой на копию письма. Парламентарий призвал главу ЦБ рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов, предусмотрев механизм, который позволит сотрудникам банка дополнительно проверять операции держателей карт в возрасте от 60 лет. Проводить проверки он предложил в том случае, если переводы выполняются на сумму от 50 тыс. рублей.
Девяткин заявил, что соответствующее нововведение стало бы полезным инструментом в борьбе с мошенничеством.
Риски мошенничества, в первую очередь, лежат на банках. Банки обязаны создать условия, которые бы гарантировали безопасные денежные переводы. Они должны не только создать инфраструктуру по переводу средств, не только создать какое-то удобное приложение, но и убедиться в том, что перевод не является мошенническим. Это очень важный момент.Генрих ДевяткинДоцент Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ
Специалист напомнил, что ранее Верховный суд РФ удовлетворил жалобу заявительницы, признав недействительным кредитный договор, который она оформила на мошенников по СМС. При этом до этого, как правило, суды вставали на сторону банков в таких спорах.
"Она сумела убедить судей, что этот кредит был получен не ей, а банк не проверил обстоятельства выдачи кредита", — отметил он.
Вместе с тем Девяткин привел пример одного из российских банков, чьи клиенты могут подключить услугу, позволяющую отправлять переводы на проверку близкому человеку.
"Например, сын может подключить такую услугу своей матери-пенсионерке и контролировать ее переводы. Если он увидит, что мама отправляет все деньги незнакомцу, то сможет остановить проведение такой операции", — отметил специалист.
К работе по профилактике мошенничества с банковскими картами пенсионеров, по словам специалиста, также должны подключиться сотовые операторы.
"Уверен, что мошенники при помощи специальных программ будут пытаться выдавать себя за сотрудников банка, звонящих по телефону и проверяющих крупные банковские операции пенсионеров. Тут нужно понимать, что номер может быть подменным. По закону операторы связи должны отображать именно тот номер, с которого звонит человек. И это уже вопрос к операторам связи - почему они не настраивают свое оборудование и не следят за этим? В этом направлении тоже должна вестись работа", — заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что мошенники научились перенаправлять проверочные звонки в фейковый кол-центр.