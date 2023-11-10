В Центробанке предупредили о мошенничестве в сезон распродаж

Эксперт по кибербезопасности Центробанка Алексей Потехин предупредил, что в сезон распродаж мошенники создают сайты-двойники известных брендов, рассылают рекламу «тайных распродаж» с опасными ссылками и предлагают «забронировать товар» с большой скидкой. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Как заявил эксперт, создавая сайты-двойники брендов, мошенники могут менять в названии всего одну букву и подделывать дизайн настоящих сайтов. За 2022 год ЦБ совместно с прокуратурой заблокировал более 10,7 миллиона таких сайтов. Потехин посоветовал обращать внимание на орфографические ошибки в описании товаров и разделов — сайт с ошибками может быть подделкой.

На электронную почту могут приходить спам-рассылки с рекламой «тайных распродаж». При переходе по таким ссылкам открываются фишинговые сайты. Если ввести на таком сайте данные своей карты, мошенники смогут украсть деньги. Чтобы не попасться на фишинг, Потехин советует совершать покупки в официальных приложениях магазинов и брендов.

Еще один вариант мошенничества — предложение забронировать товар на «предварительной распродаже» с большой скидкой. Если ввести данные своей карты для такой «брони», все деньги смогут списать злоумышленники.

Четвертая схема — «призовые» акции, когда человека просят поделиться ссылкой и ввести данные якобы для получения выигрыша. Как и в случае с предыдущими схемами, мошенники попытаются выманить у пользователя данные карты.

Эксперт призвал не переходить по подозрительным ссылкам, установить антивирус, не пользоваться открытым Wi-Fi, совершая покупки, а также порекомендовал открыть отдельную карту для покупок.