Названы способы распознать подделки на маркетплейсах

Выявить подделку на маркетплейсе можно, просканировав QR-код маркировки после получения того или иного товара. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.

До совершения покупки эксперт посоветовала изучить информацию на карточке товара, фото, отзывы и видео. Не лишним будет изучить профиль продавца на маркетплейсе.

В пункте выдачи необходимо проверить покупку на наличие маркировки «Честный знак» и просканировать код через соответствующее приложение, отметила Райкова. Код содержит информацию о составе, стране происхождения и безопасности товара.

Подобным образом можно проверять обувь, одежду, пищевые продукты и лекарства, уточнила эксперт. Также товар следует оценить визуально на наличие повреждений, неприятных или странных запахов и звуков. С претензиями следует обращаться на маркетплейс в течение 14 дней после покупки, резюмировала Елена Райкова.

Ранее эксперты сообщили, что сотрудники супермаркетов прибегают к разным уловкам, чтобы обращать внимание покупателей на определенные товары. Так, самые выгодные товары или с истекающим сроком годности сотрудники стараются класть на уровне взгляда покупателя.