Экономист оценил идею сократить на час рабочую неделю в России

В Западной Европе продолжительность рабочей недели составляет 38 часов, а у нас - 40 часов. И в принципе научно-технический прогресс - развитие промышленной оснащенности производства, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и прочее - создает все условия и все предпосылки для сокращения рабочей недели в часах. Ведь люди должны иметь возможность отдыхать, воспитывать своих детей, самосовершенствоваться, а не постоянно находиться на работе. И я полагаю, что что мы даже задержались с такой инициативой. Все условия для ее реализации есть. Я бы рассматривал сокращение продолжительности рабочей недели как создание условий работодателям для более активного внедрения плодов научно-технического прогресса в свою деятельность, для совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда. От этого зависит благополучие и темпы развития экономики, а также решение многих социально-экономических вопросов. А пока работодатели, к сожалению, рассчитывают только на интенсификацию труда, на расширение рабочего дня, на привлечение мигрантов, которым можно платить поменьше (это особенно касается строек).

Михаил Беляев Кандидат экономических наук