Экономист оценил идею сократить на час рабочую неделю в России
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером высказался об идее сократить в России продолжительность рабочей недели. Эксперт поддержал инициативу, заявив, что ее реализация должна послужить стимулом для российских работодателей начать более активно внедрять в свою деятельность передовые технологии и повышать производительность труда.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один час перед выходным или перед праздником, передавал RT. По мнению парламентария, снижение продолжительности рабочей недели позволит снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места.
Беляев подчеркнул, что речь идет о сокращении продолжительности рабочей недели на один час с сохранением размера заработной платы сотрудников и их отпускного периода.
В Западной Европе продолжительность рабочей недели составляет 38 часов, а у нас - 40 часов. И в принципе научно-технический прогресс - развитие промышленной оснащенности производства, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и прочее - создает все условия и все предпосылки для сокращения рабочей недели в часах. Ведь люди должны иметь возможность отдыхать, воспитывать своих детей, самосовершенствоваться, а не постоянно находиться на работе. И я полагаю, что что мы даже задержались с такой инициативой. Все условия для ее реализации есть. Я бы рассматривал сокращение продолжительности рабочей недели как создание условий работодателям для более активного внедрения плодов научно-технического прогресса в свою деятельность, для совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда. От этого зависит благополучие и темпы развития экономики, а также решение многих социально-экономических вопросов. А пока работодатели, к сожалению, рассчитывают только на интенсификацию труда, на расширение рабочего дня, на привлечение мигрантов, которым можно платить поменьше (это особенно касается строек).Михаил БеляевКандидат экономических наук
Большинство российских работодателей при этом не одобрят переход на сокращенную рабочую неделю, считает специалист.
"Они хотели бы, чтобы рабочий день был длинным всегда. А в наших условиях они еще и пытаются его постоянно удлинять - чтобы были сверхурочные, переработки и прочее. Не очень охотно они идут и на перевод сотрудников на надомную работу", — сказал Беляев, отметив, что российские работники, наоборот, поприветствуют сокращение рабочих часов.
Ранее опрос показал, что треть россиян скучают по своей первой работе.