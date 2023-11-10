Названы причины резко возросшего спроса у россиян на иностранную валюту

В октябре объем купленной россиянами иностранной валюты вырос практически втрое, сообщил Банк России. Происходило это на фоне укрепления рубля и, как считают опрошенные "Российской газетой" эксперты, из-за отложенного спроса. При этом практически весь объем покупки пришелся на "недружественные" валюты: доллар США и евро.

В прошлом месяце граждане приобрели иностранную валюту за вычетом продаж суммарно на 120,9 млрд руб., тогда как в сентябре показатель был существенно ниже - 40,7 млрд. В августе и вовсе наблюдалась обратная картина: объем продаж превалировал. Важно отметить, что темпы роста покупки валюты ускорились именно во второй половине октября. Тогда уже начал действовать указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже на российском рынке валютной выручки определенными экспортерами в течение шести месяцев.

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Представители ЦБ до этого не раз отмечали, что импорт в 2023 году восстановился: если компании покупают больше товаров за рубежом, потребность в валюте возрастает. В то же время экспортеры предлагали валютную выручку в меньшей степени - при устойчивом спросе на оплату импорта. Это вело к ослаблению рубля, поэтому мера, введенная 16 октября, сработала: национальная валюта начала дорожать. И по итогам месяца, как отмечают аналитики ЦБ, впервые в 2023 году произошло ее существенное укрепление. В свою очередь, это подтолкнуло россиян к покупке долларов и евро.

Начав октябрь с 98 руб. за долл. и поднявшись выше 100 руб., американская валюта к концу месяца подешевела до 92 руб. за единицу. И несмотря на, казалось бы, не такое существенное снижение курса, объем покупок иностранной валюты физлицами вырос втрое.

"В основном это связано с отложенным спросом, - сообщил "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. - Физлица почти не покупали валюту в период подскочившего курса, и теперь наверстывают упущенное, пользуясь просадкой доллара и евро".

Объемы покупок физлиц, по его словам, все еще заметно ниже показателей прошлого года и первой половины 2023 года.

Такую же причину увеличившегося втрое объема покупок назвал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Можно предположить, что это банально отложенный спрос, так как курс доллара снизился с уровня выше 100 руб. до порядка 92 руб. и основные покупки пришлись именно на вторую половину октября, когда рубль стал укрепляться", - пояснил он.

Выходит, что укрепление рубля до нынешних значений рынок посчитал вполне комфортным для приобретения валюты и реализации отложенного спроса. В третьем же квартале курс доллара был волатильным и достаточно высоким: россияне активно продавали имеющиеся доллары и евро, больше, чем покупали. Нетто-продажи тогда суммарно составили 42,1 млрд и 44,4 млрд руб. соответственно. В некоторых банках такая тенденция сохранилась и в сентябре, сообщили ранее "РГ". Однако, по данным ЦБ, суммарный объем покупки тогда вновь превысил объемы продажи.

Как объяснил Емельянов, покупка валюты имеет смысл для поездок за границу и, как вариант, для долгосрочного хранения денег. Но если цель приобретения носит спекулятивный характер, то рисковать сейчас лучше не стоит.

"Курс сейчас относительно комфортный по сравнению с тем, что было еще месяц назад. Кому нужна валюта, те покупают, и это логично", - добавил он.

Что касается дальнейшей перспективы, то сильных движений курса рубля по отношению к доллару эксперт не ожидает, в том числе до конца года: факторы за и против укрепления примерно равны. Но по традиции ноябрь и декабрь, по его словам, довольно волатильные месяцы, так что вряд ли год закончится на сегодняшних уровнях.

"Я бы предположил, что будет просадка доллара еще не далее 88, прежде чем валюта возобновит рост. Но любые новые события могут переиграть этот сценарий в любую сторону", - считает Емельянов.

Но ясно то, что высокие кредитные ставки, которые затрагивают бизнес, негативно скажутся на импорте, соответственно, помогут рублю вместе с привлекательностью депозитов.

Джиоев, в свою очередь, ожидает стабилизацию курса до 85-90 руб. за доллар. В пользу этого говорит и снижение дефицита бюджета, и увеличение предложения валюты. По данным ЦБ, объем чистых продаж крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до 12,5 млрд долл. против 9,2 млрд долл. в сентябре и 7,2 млрд долл. в августе.

В обзоре рисков финансовых рынков аналитики ЦБ отмечают, что схожее поведение граждан проявилось и на бирже - на рынке валютных фьючерсов.

"Начиная со второй половины октября физические лица стали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые короткие позиции в долларах США и юанях", - говорится в отчете.

К концу октября короткие позиции физлиц на рынке валютных фьючерсов стали минимальными с августа 2023 года.

Как пояснил Емельянов, на рынке фьючерсов все немного иначе. В течение лета физлица активно "шортили" доллар и евро, то есть продавали фьючерсы на валюту. Теперь же они фиксируют прибыль по ним, выкупая обратно. Короткая позиция означает игру на понижение, когда инвестор берет актив в долг, продает его, а покупает по более низкой цене.