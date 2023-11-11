Перечислены самые популярные мошеннические схемы за последние месяцы

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал в беседе с RT о самых популярных мошеннических схемах за последние месяцы.

Как пояснил эксперт, в последние месяцы было замечено несколько популярных мошеннических схем, одна из них — мошенничество с онлайн-шопингом.

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«Мошенники создают фиктивные онлайн-магазины или веб-сайты. Там они продают товары по сниженным ценам, которые никогда не отправляются покупателям после оплаты», — рассказал специалист.

Он также посоветовал сомневаться в слишком хороших предложениях, поскольку подозрительно низкие цены могут быть признаком мошенничества. Кроме того, Липов порекомендовал проверить подлинность веб-сайта перед покупкой.

«Проверьте URL-адрес на наличие опечаток, а также наличие знака безопасности (https или замок рядом с URL). Никогда не отправляйте деньги напрямую продавцу. Не доверяйте незнакомым электронным письмам: мошенники могут отправить вам электронное письмо с предложением о скидке. Не нажимайте на ссылки в этих письмах, если вы не уверены в их происхождении», — рассказал собеседник RT.

Помимо этого, по словам аналитика, активно распространяется сценарий, связанный с трудоустройством: мошенники публикуют вакансии с высокой зарплатой и низкими требованиями, а затем просят кандидатов заплатить за обучение, сертификацию или другие предварительные расходы.

Часто встречается и мошенничество с поддельными чеками, предупредил собеседник RT.

«Мошенники отправляют жертве чек, превышающий оговоренную сумму, и просят вернуть «излишек». Чек в итоге оказывается поддельным, и банк отменяет его, оставляя жертву без денег», — объяснил он.

В последний месяц также снова набирает популярность вид мошенничества с кредитами через «Госуслуги», добавил Липов.

«Обычно всё происходит следующим образом: мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале государственных услуг. Это может произойти через фишинговые атаки, воровство логина и пароля или установку вредоносного ПО на устройстве жертвы», — уточнил эксперт.

Затем мошенники используют этот аккаунт для подачи заявки на кредит, используя личную информацию, которую можно найти в аккаунте. В итоге кредит оформляется на имя пострадавшего, а деньги поступают на счёт мошенников, пояснил Липов.

По его словам, проблема обнаруживается, только когда начинают приходить уведомления о задолженности по кредиту.

«Чтобы защититься от такого рода мошенничества, важно всегда обращать внимание на безопасность своих данных. Никогда не сообщайте свои логины и пароли третьим лицам, не переходите по подозрительным ссылкам в письмах и сообщениях и всегда проверяйте веб-сайты на наличие защиты перед вводом личной информации», — посоветовал специалист.

Как пояснил эксперт, некоторые мошенники могут создавать фальшивые веб-сайты, которые выглядят как официальные государственные ресурсы.

«На этих сайтах они могут просить ввести личную информацию или оплатить услуги, которые на самом деле бесплатны или не существуют. Всегда будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой этих и других видов мошенничества», — заключил он.