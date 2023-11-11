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В России подешевела развесная красная икра

Развесная красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 грамм. Об пишет Telegram-канал Shot.

В России подешевела развесная красная икра
© РИА Новости

По данным канала, снижение цен на главный новогодний деликатес вызвано тем, что рыбаки на Дальнем Востоке добыли рекордное количество рыбы ценных пород.

В Федеральном агентстве по рыболовству уточнили, что улов лососевых тихоокеанских рыб превысил 608 тысяч тонн за ноябрь

Вместе с тем, заметили журналисты, икра, которая распространяется в банках, подорожала уже на 100 рублей.

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По мнению аналитиков, в декабре начнут расти цены на все виды красной икры.

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