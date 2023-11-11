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В России рекордно упали продажи инсулина

В России продажи инсулина за первые девять месяцев 2023 года сократились до 11,8 млн упаковок, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет маркетингового агентства DSM Group. По их данным, за последние пять лет это самый низкий показатель.

В России рекордно упали продажи инсулина
© ТАСС

Согласно сведениям DSM Group, в 2022 году за первые три квартала было продано 13,2 млн упаковок. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, гормон, регулирующий обмен углеводов, в основном реализуется через государственные закупки. С января по сентябрь этого года продажи через этот канал снизились до 10,9 млн упаковок. Представители рынка также подтверждают уменьшение продаж инсулина. Эксперты выразили мнение, что раньше инсулин закупали впрок, а сейчас необходимость в этом пропала на фоне большого количества аналогов.

В Россию перестали поставлять важное лекарство

Ранее в России спрогнозировали резкое падение продаж автомобилей до конца года. Как сообщили в профильной ассоциации РОАД, в лучшем случае авторынок останется на прежнем уровне. В третьем квартале было продано 315,7 тысячи транспортных средств. В четвертом квартале этот показатель может упасть на 5-10% и составить 284-300 тысяч единиц.

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