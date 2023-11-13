Эксперты рассказали, какие возможности безналичной оплаты есть за рубежом

Недавно еще несколько банков, выпускавших карты UnionPay, попали под санкции, а платежная система «Мир» действует в малом количестве стран. РИА Новости опросило экспертов и рассказало, какие возможности безналичной оплаты для россиян сейчас есть в Турции, Египте и Таиланде.

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Согласно информации журналистов, в Турции путешественники могут оплачивать услуги через приложения банков, а в некоторых отелях и магазинах можно воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) через сервис SigmaPay. В Египте ситуация с безналичным расчетом обстоит схожим образом, а вот в Таиланде такой возможности нет — эксперты советуют брать с собой наличные.

На Мальдивах у россиян есть возможность оплатить покупки с помощью QR-кода. На Шри-Ланке переводы можно делать переводы на карты Сбера или «Тинькофф» в пунктах продажи экскурсий, получая за это местную валюту.

Гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр отметила, что карты «Мир» сейчас частично или полностью принимают в разных странах СНГ. Например, в Армении проблемы с оплатой встречаются редко, а в Казахстане и Таджикистане с платежной системой пока работает лишь часть банков.