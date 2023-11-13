Россияне начали массово скупать валенки

В России за первые девять месяцев 2023 года онлайн-продажи валенок выросли на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Lenta.ru

Отмечается, что всего за указанный период было произведено более 670 тыс. валенок. RT на русском

Регионами — лидерами по производству валенок в 2023 году стали Ярославская и Нижегородская области, тройку лидеров замыкает республика Татарстан. Валенки не теряют свою актуальность: объемы продаж сохраняются на прежнем уровне, если сравнивать 9 месяцев 2022 и 2023 года. Конечно же, во 2 квартале 2023 года — в теплый период — продажи валенок сократились на 92%, однако в 3 квартале продажи возросли в 3,7 раза — началась подготовка к холодному сезону. Газета.Ru