Кабмин России утвердил индексы изменения платы за ЖКУ на 2024-2028 годы

Кабинет министров России утвердил индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по российским регионам и максимально допустимые отклонения от их значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

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«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — указывается в пояснительной записке.

Согласно документу, со второй половины следующего года средний индекс по субъектам РФ будет меняться в зависимости от конкретного региона. Таким образом, в столице он составит 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Петербурге — 9,8%. Кроме того, на территории Ленинградской области индекс ЖКХ составит 10,2%, в Омской области — 14%, в Хакасии — 4%.

Максимально допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах 2025-2028 годы установят в диапазоне от 0 до 2,1%, отмечается в материале.