К Новому году импортеры могут поднять цены на товары более чем на 10%, завил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. После праздников цены должны скорректироваться, считает он. По мнению эксперта, помимо алкоголя, наиболее подвержены подорожанию мясные деликатесы, копченые колбасы, фрукты и овощи, а также готовые салаты.

«По ряду ряду позиций, возможно, цены к Новому году вырастут в среднем не более чем на 5%. Однако импортеры могут поднять их выше, поэтому импортные товары могут подорожать более чем на 10%», — заявил Чеглов.

Каждый производитель (или импортер) сам будет решать, поднимать цены или нет, говорит эксперт. Кроме того, цены будут согласовывать с крупными сетями, добавляет аналитик.

Чеглов отметил, что в 2024-м на фоне удешевления мировой логистики и стабилизации курса рубля можно ожидать стабилизации цен, но только в начале года. Для развития отечественного производства нужны кредиты, напомнил он, которые, как выяснил NEWS.ru, сейчас дорогие из-за высокой ключевой ставки.