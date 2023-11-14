Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также стоимость одного пенсионного коэффициента.

Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. В законе, устанавливающем особенности назначения и выплаты пенсий, предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 руб. Речь идет о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности. По действующим нормам в 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 руб., а в 2024 году должен был составить 7 915,4 руб.

Кроме того, новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. Стоимость его в 2023 году составляет 123,8 руб., а в 2024 году должна достигнуть 129,5 руб. Теперь же, согласно поправкам, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составит 133,1 руб.