Названы самые высокооплачиваемые профессии москвичей

Наиболее высокооплачиваемыми в Москве профессиями являются технолог термоформовочного оборудования и заместитель директора по подбору персонала, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. В список топ-10 лучших вакансий также вошли токарь, врач-гастроэнтеролог и менеджер компании.

По данным опроса, заместитель директора по подбору персонала может получать 300 000 — 400 000 рублей в месяц, токарь — от 220 000 рублей. В конце списка значится врач-гастроэнтеролог, зарплата которого может составлять от 200 000 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что гражданам России, которые мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно постоянно совершенствовать навыки и знания. Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона.

Кроме того, отметил депутат, Приморский край, Иркутская область и Хакасия предлагают возможности для заработка в размере 100 тысяч рублей и выше. В этих регионах развиты такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм.