Центробанк предупредил россиян о работе лжеломбардов
Центробанк предупредил россиян о нелегальных организациях, которые маскируются под ломбарды. Как сообщает пресс-служба регулятора, они подменяют договоры займа договорами хранения, фактически выдавая деньги под залог имущества.
Эти компании не включены в государственный реестр ломбардов, не соблюдают требования законодательства, а также не поднадзорны ЦБ. В результате проценты по договорам могут быть заметно выше установленных законом, а переданное таким организациям имущество не страхуется. Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги после продажи вещи — лицензированные ломбарды должны вернуть разницу между вырученной суммой и суммой обязательств потребителя, если вырученные при реализации средства превышают сумму оценки.
Центробанк вносит информацию о лжеломбардах в список компаний с признаком нелегальной деятельности. Граждан призвали проверять, состоит ли компания в госреестре ломбардов и напомнили, что легальные организации заключают договор займа в форме залогового билета.