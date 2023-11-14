Финансовый советник рассказал о правилах использования кредитных карт

«Если сложилась ситуация, когда льготный период подходит к концу, а у человека нет денег даже на минимальный платёж, нужно обратиться в поддержку банка и всё объяснить. В большинстве случаев банки сами заинтересованы в том, чтобы заёмщик погасил свой кредит», — добавил Родин.