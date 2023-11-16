Россияне раскрыли ежемесячные траты на еду

Опрос показал, что 40 процентов россиян тратят на еду от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в расчете на одного человека. Еще 26 процентов — от 15 до 30 тысяч. Кроме того, 21 процент опрошенных россиян стали придерживаться более правильного питания за последний год. Это следует из результатов исследования ЭФКО и A2:Research.