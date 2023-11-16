ЦБ призвал отложить идею о введении безотзывных вкладов

ЦБ решил отложить идею введения безотзывных вкладов для населения
Реализация инициативы о введении безотзывных вкладов откладывается. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка (ОНФР) России на 2024 год и на период 2025–2026 годов, которое прошло на площадке аналитического центра «Форум», передает РБК.
Меру пока не будут принимать в связи с отсутствием общественного согласия, уточнил он.
«Мы можем долбиться в эту стену, но нет общественного согласия, в моменте нет общественного согласия», — указал Чистюхин.
Он предложил двигаться по тем направлениям, по которым можно достигнуть прогресса. Пока россияне не готовы к тому, чтобы в стране ввели безотзывные вклады, отметили в ЦБ. Там также не исключили того, что вопрос станет актуальным в будущем.
За введение безотзывных вкладов при обсуждении развития финрынка ранее выступил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.