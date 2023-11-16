Оливье в России резко подорожал

Цены на салат оливье в России резко выросли. За год популярное новогоднее блюдо подорожало минимум на 45 процентов, сообщает Telegram-канал Mash.

Сильнее всего вырос в цене оливье с колбасой — килограмм салата для праздничного стола для россиян обойдется в 300 рублей. Вариант приготовления блюда с курицей немного дешевле — 269 рублей. Тазик салата (на четыре килограмма) будет стоить 1201 и 1036 рублей. Для сравнения, в 2022 году их стоимость составляла 196 и 174 рубля соответственно или 786 и 695 рублей в пересчете на тазик.

С декабря 2022-го по ноябрь 2023-го сильнее всего подорожали картофель, морковь, колбаса, курица и майонез — эти ингредиенты и обеспечили прирост стоимости салата. Так, картофель подорожал с 28 до 50 рублей, морковь — с 30 до 70 рублей, яйца — с 81 до 100 рублей, колбаса — с 285 до 415 рублей, а майонез — с 55 до 110 рублей.

По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», одним из самых подорожавших продуктов из потребительской корзины россиян стала курятина. Стоимость мяса птицы за два года увеличилась на 18 процентов. Сильнее выросли в цене лишь бананы и соль (плюс 71 и 64 процента соответственно).