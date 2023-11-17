Мошенники начали охотиться на ищущих работу россиян

Мошенники начали усложнять схемы обмана, предлагая ищущим работу потенциальным жертвам пройти курсы по торговле на финансовых рынках, а затем убеждая вложить деньги для «получения дохода». Об этом РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Преступники находят резюме ищущих работу россиян и предлагают им должность специалиста отдела аналитики. Для того, чтобы «взять» соискателя на работу, ему предлагают пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки.

Видео дня

«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет — все средства пропадают», — пояснил Ревякин.

При этом если у человека нет денег, куратор предлагает ему оформить кредит или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры. После этого жертву просят отдать деньги наличными одному для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана и такая схема до сих пор не фиксировалось. При этом, чем дольше преступники откладывают момент с некими финансовыми манипуляциями (прислать данные карты, одноразовый код и т.д.), тем выше вероятность успешного обмана, предупредили они.

«Очная встреча добавляет солидности и повышает доверие к злоумышленникам. У жертвы складывается впечатление, что раз есть офис, значит, это легальный бизнес, а не как звонок из «call-центра» из мест лишения свободы. На этом и играют мошенники», — констатировал ведущий аналитик департамента Digital risk protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

По данным Банка России, во втором квартале 2023 года мошенники украли у клиентов кредитных организаций 3,6 трлн руб. Доля социальной инженерии в общем объеме украденных средств составила 46,5%.

Ранее Центробанк выявил новую мошенническую схему: злоумышленники создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ. С помощью этой схемы они в основном атакуют руководителей компаний. Преступники просят, к примеру, помочь «в задержании аферистов» и предупреждают о скором звонке «уполномоченного сотрудника из министерства». А также советуют жертве следовать инструкциям человека, который им позвонит, а о разговорах никому не сообщать.