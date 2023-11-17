Перечислены способы найти деньги на первый взнос по ипотеке

Ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов рассказал, как можно найти денежные средства на первоначальный взнос по ипотеке, передает «Лента.ру».

Так, по его словам, можно накопить, найти подработку, продать недвижимость и использовать в качестве первоначального взноса часть вырученных денег.

По словам специалиста, если есть возможность, можно взять взаймы у родственников или друзей. Он напомнил о том, что зачастую средства на первый взнос дают работодатели.

Еще одним способом является потребительский кредит, указал брокер. При этом эксперт обратил внимание на то, что ссуда является дополнительной финансовой нагрузкой, которую банки будут учитывать при рассмотрении заявки на ипотеку.

Чурилов также подчеркнул, что россияне могут взять кредит под залог имеющегося жилья. Кроме того, по его словам, целесообразно использовать материнский капитал в качестве первого взноса.

Специалист указал на наличие возможности использовать для такой цели и госсубсидии. «Молодым семьям» полагается компенсация в размере 35-50 процентов от общей стоимости будущего жилья, напомнил он.

«Военная ипотека» позволяет военнослужащим ежемесячно получать денежные средства, которые можно использовать как первый взнос, подчеркнул собеседник.

Кроме того, он посоветовал положить на вклад в банке или инвестировать в акции, облигации, другие финансовые инструменты. Покупка квартиры в таком случае может обойтись дешевле. Однако она отложится на какое-то время, предупредил собеседник.