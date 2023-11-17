Эксперт предупредил о мошенниках, берущих займы на участников СВО

Глава Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» Найля Липатова рассказала, что проблемой для микрокредитных организаций стали займы, которые родственники берут на членов своих семей, и займы на участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Липатова заявила, что микрофинансовые организации сталкиваются с проблемой «родственных займов» - когда кредиты берут родственники по документам своих бабушек и дедушек.

«Это прямо стало нарастающим мошенничеством, прогрессирует вверх, особенно очень часто это касается пенсионеров», — подчеркнула она.

Также Липатова рассказала, что займы начали брать на молодых людей, которые участвуют в спецоперации. Злоумышленники получают доступ к их аккаунтам на «Госуслугах» и оформляют на них кредиты.

В Союзе микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» («МиР») РИА Новости заявили, что такие случаи единичны.

«К сожалению, большинство профессиональных участников финансового рынка не имеют технологической возможности проверки, является ли заявитель участником СВО», — отметили в организации.

В «МиР» отметили, что проводили проверки таких случаев и затем списывали такие кредиты.

СМИ писали, что Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года — получить их человек сможет только при наличии электронной подписи (ЭП).