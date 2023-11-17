ЦБ описал механизм обмена замороженными активами россиян и иностранцев

Обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами будет проходить не в форме биржевых торгов, но при этом «по рыночной цене», рассказала замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Сизова. Ее слова передают собеседники Frank Media, которые присутствовали на встрече Банка России с профессиональными участниками рынка.

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На данный момент информации об организаторе торгов пока нет, и в целом точный порядок проведения возврата активов еще находится в стадии подготовки. Однако на встрече ЦБ представил приблизительную концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) российских инвесторов (на сумму до 100 тысяч рублей на один портфель) на заблокированные в России активы иностранцев на счетах типа «С».

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Предполагается, что сначала организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они могут делать предложения по продаже заблокированных ИЦБ. Инвесторы же будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут направлены на специальный раздел счета депо, затем уже проданные ИЦБ будут перечислены на счет организатора торгов.

Впоследствии организатор торгов направит приглашение на покупку выставленных к продаже иностранных ценных бумаг непосредственно нерезидентами, они же должны будут направить оферту своим посредникам. Иностранцы переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа «С», — они будут перечислены на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой были совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. За процедуру обмена с клиентов российских профучастников не будут взимать плату.