В Госдуме разъяснили, какие россиянам положены надбавки к пенсии

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") в комментарии "РГ" перечислил положенные пенсионерам доплаты и порекомендовал гражданам требовать перерасчета, если при выплате пенсий не учитывают надбавки.

Индексация помогает увеличить пенсию каждый год, но дополнительные доплаты могут также увеличить ее сумму.

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"Неработающим пенсионерам положена социальная надбавка, если пенсия ниже прожиточного минимума. Однако в регионах встречаются единичные случаи, когда людям не доплачивают, - отметил Чаплин, - чиновники по халатности упускают этот момент, а пенсионеры не бьют тревогу".

По его словам, неработающие пенсионеры также могут требовать доплату за наличие в сельской местности стажа от 30 лет: доплата будет 25% от фиксированной части пенсии.

Еще одна выплата, о которой не все знают - доплата за иждивенцев. Пенсионер, у которого на иждевении члены семьи, может получать прибавку в размере 1/3 от фиксированной части пенсии, напомнил депутат. Причем доплата, по его словам, может быть за каждого члена семьи, но не более трех.

По этой же статье на повышенную прибавку могут рассчитывать жители Крайнего Севера или те, у кого есть стаж работы в таких районах.

"Еще один вид доплаты доступен для пенсионеров, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, им предусмотрена автоматическая выплата дополнительных средств, - сообщил Чаплин. - Эта доплата составляет 100% от суммы фиксированной части пенсии, которая в 2023 году равна 7 567,33 рубля".

Помимо этого, также есть и другие надбавки: ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, героев труда. Также существуют "северные надбавки" и доплаты членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности, продолжил депутат.