Назван срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что упрощенные вычеты за лечение и обучение вступят в силу с 2025 года. Соответствующей информацией он поделился в беседе с РБК.

По словам Егорова, инвестиционные и имущественные овердрафты уже удалось автоматизировать. Следующий шаг — принятие закона, который затрагивает социальные вычеты, заявил он.

Глава ФНС указал на сокращение в России сроков возврата денег по НДФЛ. Он отметил, что 80% НДС можно вернуть в течение месяца.

Егоров также обратил внимание на то, что служба наблюдает признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива. Кроме того, он сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет за 12 месяцев. Глава ФНС подчеркнул, что по итогам года они составят около 46 трлн рублей.