Юрист напомнил, что грозит за просрочку по кредиту

За просрочку по кредиту заемщику грозят штрафные санкции и принудительное взыскание долгов, предупредил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов . В беседе с LIFE.ru эксперт напомнил, что банк также может требовать погасить проценты.

«В более долгосрочной и проблемной перспективе это означает возникновение права на признание должника банкротом и погашение требований за счет реализации имущества. <...> Если кредит обеспечен залогом, поручительством или иным способом, кредитор также сможет требовать удовлетворения своих требований за счет обеспечительных конструкций», — пояснил юрист.

Юрист Вадим Сторчак отметил, что штрафные санкции могут взыскать в виде процентов, пеней или штрафов. Долговая нагрузка может возрастать за каждый день или месяц просрочки. Он посоветовал обратиться в банк для предоставления кредитных каникул и реструктуризации долга. В такой ситуации штрафные санкции перестанут начисляться, а в кредитно-финансовой организации помогут подобрать выгодные условия для погашения кредита.