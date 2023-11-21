МИД РФ отреагировал на ограничения операций россиян в банках Израиля

«Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку — это дискриминация, которая неприемлема абсолютно», — сказал он.

О том, что крупные израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, даже если у них есть израильский паспорт, сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. Требование начать сегрегировать (обособлять) счета к кредитным организациям выдвинула одна из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear.