В Думе одобрили законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ

"Что касается правок – большинство из них, скажем так, имеют технический характер, но есть два существенных исключения. Так, одной из поправок устанавливается обязанность правительства РФ РФ разработать и установить единые подходы к взаимодействию между всеми участниками рынка. Соответственно, после принятия законопроекта будет выпущено постановление правительства. Второй поправкой уточняется, что действие законопроекта будет распространяться только на физических лиц. Мы уточнили этот момент, направили действие законопроекта именно на граждан", - пояснил РИА Новости член комитета Сергей Колунов.