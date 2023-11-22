В Думе одобрили законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ

В Госдуме одобрили законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
Комитет ГД по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.
Законопроект был внесен в 2020 году. Авторами инициативы выступили руководитель фракции "Единой Россия" на момент внесения Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и на момент внесения первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. На прошлой неделе Володин заявил, что законопроект будет рассмотрен ГД во втором чтении в приоритетном порядке в декабре.
"Комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается", - следует из текста проекта закона.
Комитет также одобрил ряд поправок ко второму чтению.
"Что касается правок – большинство из них, скажем так, имеют технический характер, но есть два существенных исключения. Так, одной из поправок устанавливается обязанность правительства РФРФ разработать и установить единые подходы к взаимодействию между всеми участниками рынка. Соответственно, после принятия законопроекта будет выпущено постановление правительства. Второй поправкой уточняется, что действие законопроекта будет распространяться только на физических лиц. Мы уточнили этот момент, направили действие законопроекта именно на граждан", - пояснил РИА Новости член комитета Сергей Колунов.
По его словам, в ГД стремятся окончательно принять законопроект до конца сессии.
"Законопроект, прошедший первое чтение еще в седьмом созыве Думы, выходит на второе чтение. Цель одна – дополнительно защитить наших граждан и исключить необоснованную финансовую нагрузку, создаваемую комиссионными процентами", - подчеркнул Колунов.