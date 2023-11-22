Крупнейшие банки Израиля приняли меры в отношении активов россиян

Сегрегацию активов россиян в Израиле уже провели ключевые банки страны: «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми». Организации приняли меры по требованию одной из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear. Об этом сообщил Forbes основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, для большинства клиентов банков процедура прошла безболезненно, поскольку их предупредили заранее. У них было время продать ценные бумаги. Причем граждане из России пока могут открывать в израильских банках счета, в том числе брокерские, и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.

Россияне, как правило, открывали счета в пяти кредитных организациях страны, отметил финансист. Однако информации о планах оставшихся двух банков пока нет.