Три крупнейших банка Израиля приняли меры в отношении активов россиян

Сегрегацию активов россиян в Израиле уже провели ключевые банки страны: «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми». Организации приняли меры по требованию одной из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear. Об этом сообщил Forbes основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Крупнейшие банки Израиля приняли меры в отношении активов россиян
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По его словам, для большинства клиентов банков процедура прошла безболезненно, поскольку их предупредили заранее. У них было время продать ценные бумаги. Причем граждане из России пока могут открывать в израильских банках счета, в том числе брокерские, и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.

Россияне, как правило, открывали счета в пяти кредитных организациях страны, отметил финансист. Однако информации о планах оставшихся двух банков пока нет.

Ойгман первым обратил внимание на то, что крупные израильские банки начали сегрегировать (обособлять) счета россиян по требованию Euroclear. Кредитные организации с 13 ноября стали массово блокировать брокерские счета россиян, даже если у них есть израильский паспорт. После «обособления» активы переводятся на отдельный счет, с которого в худшем случае бумаги нельзя будет продать. С таких счетов также нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объем операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет, рассказывал адвокат Эли Гервиц.